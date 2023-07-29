Более 60 детей отравились в лагере «Горный Орленок» на Алтае

В детском лагере «Горный Орленок» возле села Камлак на Алтае массово отравились дети. О происшествии сообщает прокуратура региона.

«В прокуратуру Шебалинского района поступила информация о наличии множественных симптомов отравления у отдыхающих детей в детском лагере „Горный Орленок“. Предварительно установлено 67 случаев отравления, всем оказана необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

По данным источника 5-tv.ru, 65 из 67 отравившихся — дети. Все они обратились с признаками пищевого отравления утром 29 июля. На завтра, 30 июля, медиками намечен сбор анализов у пострадавших. Сейчас все они находятся в лагере, состояние их здоровья оценивается как легкой степени тяжести. В случае необходимости на базе Шебалинской районной больницы готовятся развернуть госпиталь.

По информации регионального Следственного комитета, первые отравившиеся в возрасте от семи до 17 лет появились в лагере еще 26 июля. Причина отравления пока неясна. На момент ЧП в «Горном Орленке» находились 354 ребенка.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, рассматривается вопрос приостановки работы лагеря.

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