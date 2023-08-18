Завораживающее искусство: в Ленобласти проходит фестиваль «Ночь света»

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В Ленобласти проходит фестиваль «Ночь света»

Фото, видео: Шамуков Руслан / ТАСС; 5-tv.ru

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Свои работы на стенах исторических зданий представили световые художники. И не только из России.

Таинственная атмосфера и завораживающая музыка. Гатчинский парк в Ленинградской области на три дня, а точнее ночи, стал площадкой для масштабного творческого эксперимента.

Свои работы на стенах исторических зданий представили световые художники. Десятки невероятных медиа-инсталляций привезли мастера из России, Европы и Африки. Что из всего этого получилось — увидел корреспондент «Известий» Василий Михеев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошло открытие фестиваля «Таврида. АРТ».

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