В Усть-Илимске Иркутской области загорелся гипермаркет

Площадь пожара составляет 800 квадратных метров.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Björn Kietzmann; Telegram / Самые оперативные новости о происшествиях в Иркутской области / irk38mchs; 5-tv.ru
В городе Усть-Илимск в гипермаркете «Экономия» вспыхнул крупный пожар. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба МЧС РФ по Иркутской области.
В результате возгорания пострадавших нет. Из гипермаркета самостоятельно смогли эвакуироваться семь человек.
«До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались семь человек. Пострадавших нет. Задействовано в тушении семь пожарных расчетов, 18 человек», — заявили в МЧС.
По последним данным, площадь пожара составила 800 квадратных метров. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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