В Усть-Илимске Иркутской области загорелся гипермаркет

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Алексей Панков
Алексей Панков 15 0

Площадь пожара составляет 800 квадратных метров.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Björn Kietzmann; Telegram / Самые оперативные новости о происшествиях в Иркутской области / irk38mchs; 5-tv.ru

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В городе Усть-Илимск в гипермаркете «Экономия» вспыхнул крупный пожар. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба МЧС РФ по Иркутской области.

В результате возгорания пострадавших нет. Из гипермаркета самостоятельно смогли эвакуироваться семь человек.

«До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались семь человек. Пострадавших нет. Задействовано в тушении семь пожарных расчетов, 18 человек», — заявили в МЧС.

По последним данным, площадь пожара составила 800 квадратных метров. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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