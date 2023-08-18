Пентагон обвинил Россию в разработке биологического оружия

|
Рита Миронова
Рита Миронова 19 0

При этом доказательств в докладе не приводится. Очередная провокация?

Пентагон обвинил Россию в разработке биологического оружия

Фото: www.globallookpress.com / Lance Cpl. Weston Brown

Читайте нас в: Дзен Новости

В США обвинили Россию в разработке биооружия. Как сказано на сайте американского военного ведомства, РФ продолжает программу совместно с Северной Кореей.

«США оценивают, что Северная Корея и Россия продолжают программы наступательного биологического оружия в нарушение обязательств Конвенции о биооружии и токсинах, и выражают обеспокоенности по поводу активности Ирана», — сказано в официальном сообщении.

Как Пентагон сделал такие выводы — неизвестно, потому что никаких доказательств в подтверждение своим доводам ведомство не приводит. Сказано лишь то, что Россия якобы не предоставила доказательств демонтажа бывших советских программ и усиленно продолжает защищать свои биоисследования».

Примечательно, что у Минобороны РФ есть информации о более чем 100 фактах разработки биологических программ Пентагоном совместно с Киевом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в США раскрыли истинную цель лабораторий на Украине.

+21° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
93.75
-2.95 102.18
-3.48
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 21 по 27 авгу...

Последние новости

11:04
Британия заключила контракты на поставку Украине систем ПВО
10:59
«Ангарского маньяка» обвинили в убийстве еще трех женщин
10:59
В РФ создали новую антиматериальную винтовку — «убийцу» американской Barrett
10:48
Последний шанс: о чем молил любимый муж Майю Менглет в последний час
10:45
Слонов и жирафов могут начать привозить в Россию из ЮАР
10:41
«Дружеское письмо»: США одобрили передачу Киеву истребителей F-16

Сейчас читают

"Хочу белоснежный, жемчужного цвета гроб": Волочкова рассказала о своих идеальных похоронах
«Все, к чему прикоснулся, обернулось тленом и прахом»: почему Байден празднует мнимую победу над инфляцией
Разлад в семье: почему Сергей Зверев вычеркнул сына из завещания
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку