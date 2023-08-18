Петля сужается: Хантеру Байдену грозят предъявить серьезные обвинения

В офисе его отца по этому поводу предпочитают молчать.

Пока Дональд Трамп считает обвинения и сроки, дело Хантера Байдена грозит развалиться. Суд в Делавэре отклонил налоговые обвинения против сына действующего президента США.

Однако прокуроры утверждают: это часть плана, чтобы начать более широкое расследование в других штатах. Так, Хантеру грозят предъявить новые, значительно более серьезные обвинения в Калифорнии и Вашингтоне.

Тем временем в офисе Джо Байдена по этому поводу предпочитают молчать — для администрации президента тема обвинений в адрес Хантера под запретом. К слову, стало известно, что свой пост покидает главный адвокат Белого дома — на фоне растущего интереса прокуратуры к семье Байденов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Байден вновь попал под огонь из-за сделок сына.