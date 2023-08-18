10 городов России ждут интерактивные инсталляции от VK в честь Дня флага

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 0

Интерактивный проект пройдет в Астрахани, Волгограде, Кемерово, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Омске, Перми, Санкт-Петербурге и Саратове.

10 городов России ждут интерактивные инсталляции от VK в честь Дня флага

Фото: vk.com

С 20 по 22 августа на улицах 10 городов России появятся инсталляции в виде кубов. Каждый житель сможет с их помощью поучаствовать в игре, создать арт-контент, а также увидеть 3D-анимации. Доступ к каждой активности открывается с помощью QR-кодов, расположенных на гранях куба.

Игра «Собери флаг»

Отсканировав QR-код на одной из граней куба, участник игры сможет выбрать слова, которые у него ассоциируются с цветами российского триколора: например, «чистота» для белого, «мудрость» для синего, «смелость» для красного. Слова будут по очереди выводиться на экран куба, а результатом можно поделиться на личной странице ВКонтакте.

Искусство в режиме реального времени

Участник сканирует расположенный на кубе QR-код при помощи телефона и создает рисунок на своем устройстве. Это изображение генерируется в digital-картину и отображается на кубе.

Праздничная анимация

Две других грани куба станут пространством для динамичных арт-объектов. На экране будут по очереди появляться анимированный объемный флаг России, абстрактные картины и маскот VK — кот Персик.

Локации проведения проекта

  • Астрахань, Петровский фонтан, ул. Максима Горького, 2
  • Волгоград, Парк Победы, Верхняя терраса набережной, фонтан «Дружба»
  • Кемерово, Линейный парк, Бульвар строителей
  • Краснодар, Театральная площадь, ул. Красная, 122
  • Красноярск, Ярыгинская набережная
  • Нижний Новгород, ул. Большая Покровская
  • Омск, Омская Крепость, ул. Партизанская, 5
  • Пермь, Городская Эспланада, ул. Попова 12
  • Санкт-Петербург, Законодательное Собрание, Исаакиевская пл., 6
  • Саратов, Площадь Чернышевского, просп. Столыпина, 1
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