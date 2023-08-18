10 городов России ждут интерактивные инсталляции от VK в честь Дня флага

С 20 по 22 августа на улицах 10 городов России появятся инсталляции в виде кубов. Каждый житель сможет с их помощью поучаствовать в игре, создать арт-контент, а также увидеть 3D-анимации. Доступ к каждой активности открывается с помощью QR-кодов, расположенных на гранях куба.

Игра «Собери флаг»

Отсканировав QR-код на одной из граней куба, участник игры сможет выбрать слова, которые у него ассоциируются с цветами российского триколора: например, «чистота» для белого, «мудрость» для синего, «смелость» для красного. Слова будут по очереди выводиться на экран куба, а результатом можно поделиться на личной странице ВКонтакте.

Искусство в режиме реального времени

Участник сканирует расположенный на кубе QR-код при помощи телефона и создает рисунок на своем устройстве. Это изображение генерируется в digital-картину и отображается на кубе.

Праздничная анимация

Две других грани куба станут пространством для динамичных арт-объектов. На экране будут по очереди появляться анимированный объемный флаг России, абстрактные картины и маскот VK — кот Персик.

Локации проведения проекта