Суд арестовал сопредседателя движения «Голос»* Григория Мельконьянца, передает корреспондент 5-tv.ru из зала суда. Мужчина проходит главным фигурантом по уголовному делу о курировании деятельности организации-иноагента.

У мужчины на днях проводили обыски. Так же, как у его соратников. Всего под следственные мероприятия попали 14 человек, причастных к деятельности этой организации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд арестовал координатора движения «Голос»* Егорова** на 15 суток. Мужчин был задержан по статье за неповиновение сотрудникам полиции.

* — включен Минюстом в список незарегистрированных организаций-иноагентов.