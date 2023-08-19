ДТП с электросамокатом: кто прав, а кто виноват

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 15 0

URA.RU: самокатчикам грозит штраф или уголовная статья за наезд на пешехода

ДТП с электросамокатом: кто прав, а кто виноват

Фото: www.globallookpress.com / Nik Oiko

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Передвигающихся на этом транспорте людей становится все больше. И не каждый из них соблюдает осторожность.

С разрешением на езду электросамокатов по тротуарам и иным местам, где передвигаются пешеходы, вероятность наезда на людей увеличивается. Но как себя вести в случае ДТП? Об этом рассказало издание URA.RU.

Кто именно виноват в ДТП — спор извечный. Но так или иначе существует ряд правил. Если водитель электросамоката наехал на пешехода на тротуаре, то виноват он. Так как любой прогулочный транспорт обязан снижать скорость и не создавать помех для людей.

А на пешеходном переходе? Вина водителя самоката. Нужно слезть с транспорта и спокойно перевести его через дорогу, а не лететь с безумной скоростью.

Самокатчикам разрешено ездить по правому краю проезжей части, а вот пешеходам там находится нельзя. И если попасть в ДТП на этом участке, то водитель электросамоката виноват не будет. Правда, есть один нюанс. Если рядом с проезжей частью есть велодорожка, то в суде вину могут разделить пополам.

А вот, если самокатчик наехал на человека на специальном участке для прогулочного транспорта, то виноват будет пешеход. Все дело в том, что именно он создает помеху водителю.

Водителю самоката может грозить административная ответственность и штраф до 1,5 тысячи рублей, если пешеход получил увечья легкой и средней тяжести. Если наезд привел к тяжелым увечьям или смерти, то самокатчику может грозить уголовная ответственность.

Ранее 5-tv.ru писал, что самокатчик сбил женщину с ребенком на руках в Краснодаре.

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