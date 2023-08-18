МВД ограничило полномочия Интерпола в России

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 33 0

Однако некоторые мероприятия сотрудники смогут проводить в стране.

МВД ограничило полномочия Интерпола в России

Фото: EPA / ТАСС

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Деятельность Интерпола на территории России ограничили. Решение принято со стороны МВД, соответствующий документ ведомства опубликован на портале правовой информации.

Так, согласно документу, Интерпол ограничивается в проведении оперативных мероприятий в стране. Его сотрудники смогут лишь проводить опросы, наводить справки и осуществлять отождествление личности.

Прежде в связи с началом специальной военной операции Украина запросила исключить Россию из Интерпола. Однако в марте были только приняты изменения в порядке рассмотрения запросов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Канада ввела санкции против трех московских судов — Мосгорсуда, Басманного районного суда и Хамовнического районного суда.

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