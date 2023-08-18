Столкнулись с трудностями: Германия и Австрия ищут альтернативу российскому газу

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Германия и Австрия ищут альтернативу российскому газу

Фото, видео: www.globallookpress.com / W. Pattyn via www.imago-images.d; 5-tv.ru

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Одна из возможных опций — СПГ с Ближнего Востока и США.

Вопрос энергетической безопасности в условиях общеевропейского отказа от поставок российского газа стал важнейшим во время первого за полтора года визита канцлера Германии Олафа Шольца в Австрию. Переговоры состоялись в Зальцбурге.

Выступая перед журналистами, главы правительств отметили трудности, которые испытывают Вена и Берлин при поиске альтернатив дешевым энергоносителям из России.

«Энергобезопасность стала для Австрии моментом особой заботы. Для нас большая проблема — отсутствие достаточных запасов дешевого газа. Мы рассчитываем на поддержку Германии, важный вопрос — будет ли промышленность развиваться дальше или остановится. Мы накопили пока достаточно запасов газа для зимы, однако предстоит стать еще более независимыми от поставок российского топлива», — отметил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Шольц и Нехаммер признали, что координируют усилия в налаживании альтернативных поставок сырья — в частности, сжиженного природного газа с Ближнего Востока и США. Но электроэнергии и угля пока недостаточно, чтобы полностью обеспечить промышленность при будущем полном отказе от российского топлива, констатировали политики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что австрийская компания продолжит покупать газ у России.

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