Болезнь сгубила: как у клоуна Андрюши мог развиться некроз желчного пузыря

Врач рассказала, из-за чего возникает опасное заболевание и как его избежать.

Легенда цирка Андрей Николаев скончался на 86-м году жизни. Причиной, по предварительным данным, стал перитонит и некроз желчного пузыря. Диетолог Елена Соломатина рассказала 5-tv.ru, что могло стать следствием последней болезни.

Как объяснила специалист, некроз желчного пузыря может формироваться по ряду причин. Одна из них — первичные нарушения кровообращения. При этом в самом органе образуются тромбы, которые перекрывают кровоток, из-за чего начинается отмирание тканей.

Также некроз вызывают камни в желчном пузыре, когда они перекрывают выход, давя на стенки желчного пузыря. В этом случае может образоваться воспаление или, как часто бывает, произойти разрыв, когда все содержимое переходит в брюшную полость.

Кроме того, по словам Соломатиной, могут быть бактериальные заражение, стрептококки или кишечная палочка. Последняя попадает из кишечника или с током крови или лимфы.

Еще одна возможная причина возникновения некроза желчного пузыря — камень из поджелудочной железы перекрывает вход.

«У поджелудочной железы и желчного пузыря — единый проток. В этом случае ферменты поджелудочной железы не могут выйти и соответственно переваривать еду, а им все равно, что переваривать. Они идут обратно и переваривают собственную поджелудочную железу», — поясняет Елена Соломатина.

Проявления некроза могут быть как острыми, так и не особо видимыми. Их могут не замечать пожилые люди, но это заканчивается плачевно, если больному вовремя не оказать своевременную помощь.

Чтобы избежать заболевания, эксперт советует правильно регулярно питаться, потому что желчный пузырь должен освобождаться. Важно также не забывать о питьевом режиме, особенно при загибе желчного пузыря, что встречается у людей не так уж редко. Потому что, напоминает диетолог, нужно не допускать образования густой желчи, песка и камней.

Ну и научиться следить за полостью рта, смотреть, в каком состоянии ротовая полость, следить за кишечником. Здоровый кишечник не даст развитья патогенной или условно патогенной кишечной палочке. А микробиом — это и есть наша иммунная система.

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