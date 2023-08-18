В Москве простились с народным артистом России клоуном Андрюшей

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Рита Миронова
Рита Миронова 511 0

Андрей Николаев скончался 15 августа на 86-м году жизни.

В Москве простились с народным артистом России клоуном Андрюшей

Фото: © РИА Новости / Л. Нерео

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В цирке на Цветном бульваре прошла церемония прощания с народным артистом РФ Андреем Николаевым, известным публике также как клоун Андрюша. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщает корреспондент, попрощаться с любимым артистом и другом можно было в малом манеже цирка. После официальной траурной церемонии тело Андрея Николаева кремируют и похоронят на Введенском кладбище в Лефортово.

Артист скончался 15 августа в возрасте 85 лет. Известный во всем мире клоун Андрюша, по предварительным данным, ушел из жизни из-за проблем со здоровьем. Информация о его экстренной госпитализации начала появляться в прессе еще 12 августа.

Карьера артиста принесла Николаеву высшую мировую клоунскую награду «Золотая маска Грока». В последние дни своей жизни легенда советского цирка собирал документы, необходимые для присуждения премии «Артист» от Росгосцирка.

Ранее 5-tv.ru писал, что умер создатель легендарных советских мультфильмов Николай Евлюхин.

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