Тело куратора кинофестивалей Алексея Медведева нашли в Подмосковье

В Московской области нашли тело куратора кинофестивалей «Послание к человеку» и «Зеркало» Алексея Медведева. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС.

О причинах смерти мужчины информации нет. На сайте поисковой группы «Лиза Алерт» указано, что Медведев пропал 21 июля в Мытищах. С тех самых пор он перестал выходить на связь.

Ранее 5-tv.ru писал, что пролежавшую пять лет мумию нашли в центре Москвы. Страшную находку совершенно случайно обнаружили строители. Они делали ремонт на последнем этаже, а затем уронили инструмент на нижний балкон. Когда строители полезли за ним, они увидели мумифицированное тело в розовом свитере и синих брюках.

Оказалось, это был мужчина, который и жил в этой квартире. По оценкам специалистов, он умер около пяти лет назад, но никто не заметил его исчезновения.