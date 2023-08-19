Крымский Хатико: в Ялте умер ждавший 12 лет погибшего хозяина пес

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Алексей Панков
Алексей Панков 17 0

В Ялте умер ждавший 12 лет погибшего хозяина пес

Крымский Хатико: в Ялте умер ждавший 12 лет погибшего хозяина пес

Фото: www.globallookpress.com / Alexandra Pfau

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Собака по кличке Мухтар много лет искал мужчину среди прохожих.

В Ялте умер 14-летний пес Мухтар, который ждал погибшего хозяина около 12 лет. Печальная новость распространилась в городских Telegram-каналах.

Как сообщается, хозяин животного, работавший спасателем, погиб много лет назад. С тех пор пес пытался найти его среди прохожих.

За годы ожидания Мухтар привязался к уличному музыканту Виктору Малиновскому. Мужчина время от времени подкармливал собаку и иногда забирал ее домой. Он также рассказывал, что любимыми песнями его четвероногого друга были «Есть только миг» Александра Зацепина, From Souvenirs to Souvenirs Демиса Руссоса и Strangers In The Night Фрэнка Синатры. 

«Мы с женой завернули его в покрывало и занесли. Дома он попил воды. Утром приехал ветеринар, послушал пса, уколол лекарство противовоспалительное для поддержки работы сердца, так как у животного фиксировалась аритмия. Псу должно было стать лучше», — рассказал музыкант в эфире одного телеканала.

В администрации Ялты назвали смерть пса большой утратой для местных жителей. Сейчас городские власти обсуждают возможность установки памятника Мухтару.

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