На Украине сообщили о перебоях с электричеством после звуков взрывов
Перебои с электричеством наблюдаются в Днепропетровской области после взрывов
Фото: www.globallookpress.com / Pavlo Palamarchuk
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Проблемы с электричеством фиксированы в городе Павлоград на востоке страны.
Перебои в энергоснабжении наблюдается в Павлограде Днепропетровской области после раздавшихся там звуков взрывов. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели». Отмечается, что проблемы с электричеством фиксированы в нескольких районах города.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучала в Днепропетровской и Харьковской областях.
Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.
Российские войска наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле неоднократно отмечали, что ВС РФ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре. Как пояснял президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Николаевской области сообщили о повреждении промышленной инфраструктуры.
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