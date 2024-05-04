На Украине сообщили о перебоях с электричеством после звуков взрывов

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 40 0

Перебои с электричеством наблюдаются в Днепропетровской области после взрывов

На Украине сообщили о перебоях с электричеством после звуков взрывов

Фото: www.globallookpress.com / Pavlo Palamarchuk

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Тема:
Спецоперация

Проблемы с электричеством фиксированы в городе Павлоград на востоке страны.

Перебои в энергоснабжении наблюдается в Павлограде Днепропетровской области после раздавшихся там звуков взрывов. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели». Отмечается, что проблемы с электричеством фиксированы в нескольких районах города.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучала в Днепропетровской и Харьковской областях.

Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Российские войска наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле неоднократно отмечали, что ВС РФ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре. Как пояснял президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Николаевской области сообщили о повреждении промышленной инфраструктуры.

 

Тема:
Спецоперация
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