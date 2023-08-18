Американцы столкнулись со странным существом с большими ушами и длинным хвостом
Жители Техаса заметили похожее на койота животное
Фото: www.globallookpress.com / Klaus-Dietmar Gabbert
Животное проникло на задний двор одного из частных домов, изрядно напугав жителей.
Странное существо удалось запечатлеть на камеру жителям небольшого городка Хилл Кантри в американском штате Техас. Об этом пишет New York Post.
По информации издания, четвероногое существо с большими ушами и длинным — до самой земли — хвостом зашло на задний двор одного из частных домовладений. Хозяевам даже удалось снять животное на видео, пока оно бродило по участку и ело ягоды с куста. Спустя какое-то время оно ушло само, оставив их в недоумении.
«Некоторые люди думают, что это что-то среднее между койотом и собакой», — говорит один из очевидцев.
Специалисты же считают, что это — собака, у которой могут быть проблемы с кожей.
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