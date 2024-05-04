Держит в секрете. Трамп разработал план завершения конфликта на Украине

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 60 0

Telegraph: Трамп создал план мирного завершения конфликта на Украине

Держит в секрете. Трамп разработал план завершения конфликта на Украине

Фото: www.globallookpress.com / SMG

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Тема:
Спецоперация

Что придумал политик?

Кандидат в президенты США Дональд Трамп разработал подробный план по урегулированию украинского конфликта, однако раскрывать его детали до выборов он не намерен. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на близкий к политику источник.

«Существует план, но он не будет обсуждать его в новостях кабельных телеканалов, потому что тогда вы теряете весь рычаг воздействия», — отметил источник.

В ходе предвыборной кампании политик намерен просто озвучить, что он в силах остановить конфликт.

К слову, по утверждению некоторых западных СМИ, Трамп в случае победы на выборах планирует оказать давление на Украину, чтобы она согласилась на территориальные уступки для завершения конфликта с Россией. Этот подход значительно отличается от политики нынешнего американского лидера Джо Байдена, который фокусируется на оказании военной поддержки Украине.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Трамп отказался приезжать на Украину.

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