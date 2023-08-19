В Раде заявили, что не готовы уступить территории, чтобы завершить конфликт

На Украине продолжают предлагать сомнительные законы. Теперь в Верховной раде захотели запретить уступать территории России ради завершения конфликта. Об этом сообщило местное информационное агентство УНИАН со ссылкой на документ.

С такой инициативой выступил один из спикеров Рады Руслан Стефанчук.

«Прекращение войны… путем любых территориальных уступок государству-агрессору является недопустимым», — написали в сообщении.

Также украинские «слуги народа» хотят, чтобы Россия вывела свои войска с территории Украины и отозвала Черноморский флот из Крыма.

Политики заявили, что сотрудники госструктур на полуострове смогут избежать уголовной ответственности, только если раскроют правонарушения РФ. Остальных, видимо, они хотят посадить за решетку.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Верховную раду Украины внесли проект изменений к закону о нацменьшинствах.