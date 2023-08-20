Отверженный: почему от правнука Юрия Левитана отказалась семья

Действия дочери знаменитого диктора стали причиной многих склок среди родственников.

В семье знаменитого диктора Юрия Левитана всегда непросто складывались отношения между родственниками. Сам он очень заботился о своей любимой дочери Наталье и старался помочь ей устроить жизнь. Он доверил ее судьбу скромному молодому врачу Льву Сударикову.

Они поженились, и вскоре у них родился сын Борис. Диктор очень полюбил своего внука, да и было за что — он хорошо учился и поступил в МГУ на исторический факультет. После его взяли на работу в научно-исследовательский институт (НИИ).

Наталья, в отличие от своего сына, получила работу на радио «Турист» благодаря помощи отца, потому что не любила учиться. Юрий Левитан был в полной уверенности, что жизни родственников сложатся удачно.

Однако беда подкралась незаметно, откуда не ждали.

Властный характер Натальи, которая стремилась во всем контролировать сына, не давал никому покоя. Мать все время старалась подавить мнение Бориса, подчинить его своей воле. Только отцу Льву было под силу удерживать некий баланс в их отношениях. Но после его смерти отношения Натальи и Бориса обострились.

Сын влюбился в девушку кавказского происхождения с красивым именем Гаянэ и женился на ней. Строгая мать отказалась принимать возлюбленную Бориса. Происхождение Гаянэ и ее образование — она училась в торговом училище — не устраивали Наталью. Даже рождение ребенка не изменило ее решения. В результате ей удалось сделать так, чтобы молодожены развелись.

Как известно, впоследствии Бориса обвинили в убийстве матери Натальи Судариковой, его признали невменяемым. А 2013 году его нашли мертвым — замерзшим в снегу. У Юрия Борисовича Левитана остался правнук Артур, которого его бабушка Наталья отказалась признавать и принимать.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что во Владимире увековечили память Юрия Левитана.



