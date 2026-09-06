«Буйная и активная»: у актера Станислава Бондаренко родилась дочь

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 28 0

Для артиста она стала четвертым ребенком.

Сколько детей у Станислава Бондаренко

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

У Станислава Бондаренко родилась дочь Аида

У актера Станислава Бондаренко родилась дочь. Этой новостью артист поделился на своей странице в социальных сетях.

«Сегодня ночью мы в очередной раз стали родителями. В 3:36 утра родилась наша малышка Аида. Как говорят врачи — буйная и активная женщина», — написал актер.

Фото: Instagram*/st_bond

Он также поблагодарил супругу Аурелию Алехину за рождение дочери, а врачей — за профессионализм и оперативность.

О скором пополнении в семье актер сообщил в июне 2026 года. Тогда он опубликовал видео с женой, на котором был заметен ее округлившийся живот.

Для Бондаренко Аида стала четвертым ребенком. У артиста есть сын Марк, родившийся в 2008 году в браке с актрисой Юлией Чиплиевой. Вместе с Аурелией Алехиной он воспитывает двух дочерей — Алексию, родившуюся в 2017 году, и Микаэлу, которая появилась на свет в 2019-м.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бондаренко не опасается сложностей, связанных с появлением еще одного ребенка. По словам актера, семье помогают няня, домработница и водитель.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

+12° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
86.59
-0.30 100.57
-0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:15
«Буйная и активная»: у актера Станислава Бондаренко родилась дочь
12:00
Героиновый шик сменился оземпиковым: какой будет расплата организма за худобу
12:00
Система «Купол Донбасса» предотвратила 54 атаки ВСУ за неделю
11:45
В МВД РФ перечислили самые частые образы, которые используют мошенники для обмана россиян
11:28
Патриарх Кирилл принял мощи святого Дмитрия Донского в храме Христа Спасителя
11:13
Число раненых в результате удара БПЛА в Ростове выросло до четырех человек

Сейчас читают

В России хотят раздавать бесплатно участки под ИЖС
В результате атаки БПЛА в Рязанской области произошло возгорание на предприятии
Седьмой тур РПЛ-2026/27: ЦСКА едет к «Зениту», а «Динамо» принимает «Спартак» — битва лидеров
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео