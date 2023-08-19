Ее держали в неволе: в Майами оплакивают смерть Лолиты

Ей было всего 50 лет. Что произошло?

В Майами оплакивают смерть Лолиты — косатка, пойманная в водах рядом с Вашингтоном последние годы жила в неволе. Об этом сообщает The Washington Post.

Млекопитающее выловили аж в 1970 году. Затем — поместили в местный американский океанариум. Вскоре у Лолиты появились опекуны — люди постоянно навещали ее, подкармливали и следили за ее здоровьем. К сожалению, содержание в неволе дало свой негативный эффект — говорят, если бы не это, косатка могла прожить гораздо дольше.

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