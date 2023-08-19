Ее держали в неволе: в Майами оплакивают смерть Лолиты

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 4 373 0

В Майами оплакивают смерть косатки Лолиты

Ее держали в неволе: в Майами оплакивают смерть Лолиты

Фото: www.globallookpress.com / Kevin Prönnecke

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Ей было всего 50 лет. Что произошло?

В Майами оплакивают смерть Лолиты — косатка, пойманная в водах рядом с Вашингтоном последние годы жила в неволе. Об этом сообщает The Washington Post.

Млекопитающее выловили аж в 1970 году. Затем — поместили в местный американский океанариум. Вскоре у Лолиты появились опекуны — люди постоянно навещали ее, подкармливали и следили за ее здоровьем. К сожалению, содержание в неволе дало свой негативный эффект — говорят, если бы не это, косатка могла прожить гораздо дольше.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер «ялтинский Хатико», ждавший погибшего хозяина 12 лет.

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