Прощай, Мухтар: умер «ялтинский Хатико», ждавший погибшего хозяина 12 лет

Жители города намерены установить памятник собаке, как символу верности и преданности.

В Ялте умер ставший местной достопримечательностью бездомный пес Мухтар, который 12 лет ежедневно приходил на набережную в ожидании своего давно погибшего хозяина. Об этом сообщают в местных пабликах.

Никто достоверно не знает, когда и как собака появилась на пляже. Среди ялтинцев распространено мнение, что ее хозяин был спасателем и трагически погиб, вытаскивая человека из воды. Было замечено, что животное всегда реагирует на катера службы спасения — отсюда и родилась легенда. Более того, утверждают, что и сам пес когда-то спас тонущего в море человека, попав при этом под винты катера.

Имя Мухтар дали псу уличные музыканты, развлекающие прохожих на ялтинской набережной. Они обратили внимание, что у собаки музыкальный слух, когда она начала буквально «подпевать» их музыке. Так Мухтар стал настоящей звездой Ялты и заимел честный заработок: и музыканты, и прохожие старались подкормить необычного поющего пса. Многие, узнав историю Мухтара, жалели его и даже пытались приютить, однако безуспешно: пес сбегал из дома и возвращался на набережную, продолжая ждать хозяина.

Единственным, кому Мухтар доверился, стал Виктор Малиновский — трубач, исполняющий музыку на набережной. Он взял опеку над псом, они стали выступать дуэтом, который быстро приобрел известность среди горожан и туристов. Однако в последнее время Мухтару все труднее было радовать своим творчеством слушателей — сказывались годы (собаке, предположительно, было около 15 лет) и болезни. Пес тяжело ходил и все больше лежал во время выступлений с другом-музыкантом. Теперь же стало известно, что Мухтар скончался.

Жители Ялты обратились к властям города с просьбой установить памятник Мухтару, как символу верности и преданности. Ожидается, что монумент появится на ялтинской набережной до конца этого года.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как собака умершего главы района в Якутии два года ждала хозяина в его кабинете.