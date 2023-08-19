«Мухтар прожил яркую жизнь»: уличный музыкант рассказал о «ялтинском Хатико»

Приютивший бездомного пса мужчина опроверг информацию о том, что животное травили догхантеры.

Умерший пес Мухтар, известный как «ялтинский Хатико», прожил яркую жизнь, какая удается даже не каждому человеку. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил уличный музыкант из Ялты Виктор Малиновский, опекавший Мухтара с 2010 года.

«Что я чувствую? Боль, пустоту. Не хватает его — 13 лет моя жизнь была переплетена с его… Муха прожил яркую жизнь. Еще бы людям такую жизнь прожить! Он просто герой. Кроме того, что он пел, он же людей спасал. Его первый хозяин спасателем был. Сколько ко мне людей подходило, благодарило и говорило, что Мухтар вытащил…» — поделился Малиновский.

Дружба музыканта и собаки началась в 2010 году, когда мужчина стал развлекать горожан и туристов на набережной Ялты игрой на трубе. На его выступления приходил и бездомный Мухтар, ежедневно искавший здесь своего погибшего хозяина. Причем пес не только слушал музыку, но и «подпевал». Спустя время он стал приходить заранее и ждал, пока появится музыкант со своей трубой, из которой польются чудесные звуки. Так образовался дуэт собаки и человека, который вскоре стал одной из достопримечательностей ялтинской набережной. А четыре года назад Малиновский взял домой Мухтара, смирившегося с безвозвратной потерей первого хозяина.

Мужчина опровергает информацию о том, что пес тяжело болел в последние годы, и что это якобы и стало причиной его смерти. Несмотря на то, что Мухтару на момент кончины было около 20 лет, он был совершенно здоров, утверждает музыкант.

«Он очень крепким псом был. В интернете писали, что он серьезно болел. Это бред, неправда. Ничего у него не болело, он ушел просто по возрасту — остановилось сердце», — пояснил Малиновский.

По его словам, за десять дней до смерти Мухтара осматривал ветеринар, сказавший, что у пса «показательное здоровье» для его возраста. Об этом же свидетельствовали и анализы крови собаки. Музыкант отметил, что намеревался поддержать здоровье четвероного друга курсом витаминов после того, как на улице спадет жара, однако не сложилось.

«Выходит, у нас 15 числа был последний концерт. К дому пришли, нормально все было. Заходить в подъезд — он сел, уперся, отказался идти. Говорят, что собаки чувствуют, когда смерть приближается. Жена принесла ему воды, он попил нормально. На покрывале занесли его домой. Утром приехал ветеринар, послушал Мухтара, сказал, что у него с сердцем проблемы — аритмия. Вколол ему лекарство, витамины. И где-то через 15 минут Муха просто ушел. Ни секунды не мучился», — рассказал Малиновский.

Он также опроверг распространившуюся информацию о том, что Мухтара два года назад якобы пытались отравить догхантеры. Такой инцидент действительно был, признал музыкант, но речь шла о другой его собаке, которая на самом деле погибла в результате отравления крысиным ядом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ялте умер пес Мухтар, прозванный местными жителями Хатико за то, что 12 ждал на набережной своего погибшего хозяина. Ялтинцы обратились к властям города с просьбой установить памятник Мухтару, как символу верности и преданности. Ожидается, что монумент появится на набережной до конца этого года.