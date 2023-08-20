Звезда сериала «Мистер Робот» Рон Сефас Джонс скончался в 66 лет

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 1 004 0

Актер боролся с тяжелым недугом, но к сожалению, не смог одержать победу. Врачи также оказались бессильны.

Звезда сериала «Мистер Робот» Рон Сефас Джонс скончался в 66 лет

Фото: REUTERS / Mike Blake

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Американский актер Рон Сефас Джонс умер в 66 лет. Об этом сообщил представитель мужчины журналу Variety.

«Любимый и отмеченный наградами актер Рон Сефас Джонс скончался в возрасте 66 лет из-за давней проблемы с легкими», — сообщил представитель актера.

Джонс снялся в картинах «Мистер Робот», «Люк Кейдж», «Это мы». Также на его счету еще множество работ. Актера четыре раза номинировали на телевизионную премию «Эмми». Он забирал престижную награду дважды, в 2018 и 2020 годах. А в 2022 году артиста номинировали на театральную премию «Тонни».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер один из старейших актеров Тюменского драмтеатра Валерий Рябков. Ему было 74 года.

Коллеги глубоко опечалены утратой, ведь в следующем году Рябков мог бы отпраздновать сразу два юбилея — 75 лет жизни и 50 лет на сцене драматического театра.

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Звезда сериала «Мистер Робот» Рон Сефас Джонс скончался в 66 лет

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