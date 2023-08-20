Трое рабочих погибли после падения в колодец в Саратовской области

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 27 0

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту их смерти.

Трое рабочих погибли после падения в колодец в Саратовской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Zurab Javakhadze

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Трое сотрудников рабочей бригады погибли после падения в приемный колодец на канализационной станции в поселке Горный в Саратовской области. Об этом в воскресенье, 20 августа, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по области в официальном Telegram-канале.

«Следователями СК возбуждено уголовное дело по факту смерти троих рабочих в поселке Горный Краснопартизанского района», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, известно, что 20 августа главный инженер вместе с двумя своими коллегами — слесарями скончались при обеспечении приемного колодца запорной арматурой на канализационной станции.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Рязани погибла 25-летняя участница шоу «Пацанки» Юлия Михайлова.

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