Трое рабочих погибли после падения в колодец в Саратовской области
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту их смерти.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Zurab Javakhadze
Трое сотрудников рабочей бригады погибли после падения в приемный колодец на канализационной станции в поселке Горный в Саратовской области. Об этом в воскресенье, 20 августа, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по области в официальном Telegram-канале.
«Следователями СК возбуждено уголовное дело по факту смерти троих рабочих в поселке Горный Краснопартизанского района», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, известно, что 20 августа главный инженер вместе с двумя своими коллегами — слесарями скончались при обеспечении приемного колодца запорной арматурой на канализационной станции.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Рязани погибла 25-летняя участница шоу «Пацанки» Юлия Михайлова.
83%
-0.35 101.48
-0.70
Нашли ошибку?