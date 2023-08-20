В Рязани погибла 25-летняя участница шоу «Пацанки» Юлия Михайлова

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 2 103 0

Другие участницы шоу в замешательстве — неужели в истории проекта случилась первая смерть?

В Рязани погибла 25-летняя участница шоу «Пацанки» Юлия Михайлова

Фото: Telegram / ПАЦАНКИ 8 / patsanki_show

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В Рязани погибла участница проекта «Пацанки» Юлия Михайлова. Девушке было 25 лет. Как стало известно 5-tv.ru, тело молодой женщины нашли под окнами многоэтажки.

Известно, что случилось все 19 августа. По данным очевидцев, они увидели на земле бездыханное тело и сообщили об этом в скорую и полицию. Медики девушку спасти не смогли, скончалась она на месте. Других деталей пока нет.

Официальный Telegram-канал проекта также разместил новость о гибели девушки.

«Первая погибшая участница пацанок. Соболезнуем», — написано в публикации.

Вместе с тем, остальные участницы шоу пока к сообщениям относятся скептически, в случившееся поверить не могут, хотя, по словам одной из них, тетя Юлии информацию о трагедии уже подтвердила.

Ранее 5-tv.ru писал, что умер 36-летний актер из сериала «Игра престолов» Даррен Кент.

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