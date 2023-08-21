«У меня мало опыта было»: Алина Загитова описала свой идеал мужчины

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 31 0

Фигуристка Загитова рассказала, каким должен быть ее идеальный избранник

«У меня мало опыта было»: Алина Загитова описала свой идеал мужчины

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Олимпийскую чемпионку иногда даже преследуют сталкеры.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2018 года Алина Загитова раскрыла в эфире одного из федеральных телеканалов, каким должен быть ее идеальный мужчина. Сейчас спортсменка одинока, но это не мешает 21-летней фигуристке мечтать о будущем.

По ее словам, она очень много времени уделяют саморазвитию и тренировкам. Но несмотря на отсутствие свободного времени, звезда спорта решила, что для нее в молодом человеке не важна внешность.

«Я в свободном плавании, поэтому развитие, там, саморазвитие, тренировки, это все. На самом деле я поняла, что внешность, наверное, неважна, скорее всего. Ну, у меня мало опыта просто было, я еще пока не разобралась», — призналась Загитова.

Раньше чемпионка признавалась, что ее преследует один из навязчивых поклонников, ей на тот момент было всего 16 лет. Но чем закончилась та история — до сих пор неизвестно.

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