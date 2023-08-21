Самый знаменитый русский «гигант»: Николаю Валуеву исполняется 50 лет

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Николаю Валуеву исполнилось 50 лет

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Долгие годы он был непобедимым и буквально сметал соперников. Сегодня легендарный боксер празднует юбилей.

Юбилей у настоящего русского богатыря. Николаю Валуеву — самому узнаваемому боксеру и депутату в стране — исполняется 50 лет. Долгие годы он был непобедимым и буквально сметал соперников.

Двухметровый гигант со стальными кулаками первую тренировку по боксу провел в 20 лет. А уже через полгода дебютировал на профессиональном ринге.

После завершения спортивной карьеры Валуев ушел в политику. И здесь снова трудится только на результат. Даже в свой личный праздник депутат Госдумы на работе. С какой целью он приехал во Владимир? Узнавал корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров.

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