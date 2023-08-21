Пластическая хирургия и уколы красоты в молодости: что ждет Алену Шишкову

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 125 0

Хирург Петраш на примере Алены Шишковой предостерегла от операций до 30 лет

Пластическая хирургия и уколы красоты в молодости: что ждет Алену Шишкову

Фото: Instagram* / missalena.92

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Хирург и косметолог Надежда Петраш предостерегла женщин до 30 лет от радикального вмешательства.

Увлечение экс-возлюбленной рэпера Тимати Алены Шишковой пластической хирургией и инъекционной косметологией вышло боком — в сети и прессе активно обсуждают изменившееся лицо модели. Звезда выглядит отекшей, скулы и щеки неестественно выпуклые. Коллеги по шоу-бизнесу не отстают от поклонников. К Шишковой уже публично обращалась Виктория Боня с просьбой отказаться от уколов, а еще предлагала помощь специалистов, которые исправят ошибки предыдущих.

Но 29-летняя модель не прислушалась, а записалась на прием к очередному доктору с волшебным скальпелем. В личном блоге она оповестила об этом фанатов, но пока не раскрыла, какую часть тела взялась совершенствовать. Тем временем пластический хирург Надежда Петраш активно предостерегает девушек от раннего вмешательства. Если до 30 лет перестараться с «тюнингом», уверена специалист, со временем только усугубит нежелательные особенности внешности и приведет к новым.

«Я, как врач, конечно, против гиперкоррекции, так как преждевременное перерастяжение тканей приводит потом к раннему старению и такому явление как эластоз тканей. С одной стороны, кожа действительно без морщин, но в то же время она выглядит больной, с нарушенным естественным кожным рисунком и не дает молодости!» — завила врач в интервью журналистам Starhit.ru.

Вкусы и тренды меняются, понятие стандарта красоты, несмотря на его суть, очень гибкое и переменчивое. Еще и поэтому следование тенденциям опасно. Завтра в моде будет что-то новенькое — придется скроить новое лицо? Надежда Петраш призывает девушек, если они не готовы повременить с операцией или уколом, искать проверенных специалистов. Тех, кто ради денег не пойдет на бесполезную или даже потенциально опасную процедуру.

Врачебный принцип «Не навреди» остается важнейшим, настаивает хирург. Доктор обязан учитывать емкость тканей, чтобы не набивать их филлерами сверх меры и не растягивать до предела, помимо этого есть множество других нюансов, пренебрежение которыми приведет пациентку, мечтающую о девичьем личике к абсолютно противоположному результату. Вкус — дело индивидуальное, меры предосторожности и бережное отношение к пациенту — обязательное требование.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о новом повороте в деле пластического хирурга Тимура Хайдарова, против которого восстал весь российский бомонд.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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