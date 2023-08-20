Замахнулся на «святое»: пользователи сети вычислили новую «жертву» Хайдарова

Звездный пластический хирург угодил в скандал после обвинений певицы Славы в некачественно проведенной операции груди.

Пользователи сети вычислили новую «жертву» погрязшего в скандалах с недовольными клиентками звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова. Ею оказалась никто иная, как любимица миллионов россиян популярная телеведущая, певица, блогер и просто красавица Ольга Бузова.

Внимательные подписчики 37-летней звезды заметили, что Хайдаров в числе тысяч других поклонников лайкнул пост Бузовой, где она позирует в красном бикини. Фанаты забеспокоились — не присматривается ли хирург с подмоченной репутацией к прелестям их любимицы.

Скандал вокруг Хайдарова развернулся после обвинений в его адрес певицы Славы (Анастасия Сланевская). Она пожаловалась на шрамы и асимметрию груди после операции у популярного хирурга. Хайдаров в ответ заявил, что вмешательство было выполнено профессионально, а негативные последствия могли появиться из-за несоблюдения рекомендаций в период реабилитации.

Кроме певицы Славы Хайдарову доверяли свои тела многие звезды российского шоу-бизнеса. В их числе Любовь Успенская, Гоар Аветисян, Инстасамка, Давид Манукян, Филипп Киркоров. Часть из них приняла в конфликте сторону Славы, другие, наоборот, поддержали Хайдарова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Тимур Хайдаров, как выяснила звездный адвокат Елена Сенина, не значится ни в одной из своих клиник, а оплату с пациентов берет только наличными.