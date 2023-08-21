«Сначала бьют, потом убивают»: Рязанова о съемках в российской версии «Игры в кальмара»

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 16 0

Актриса Рязанова рассказала, что ее героиню убьют в сериале «Цифровой код»

«Сначала бьют, потом убивают»: Рязанова о съемках в российской версии «Игры в кальмара»

Фото: © РИА Новости / Антон Денисов

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Героине нового сериала придется умереть практически сразу.

Народная артистка России Раиса Рязанова сыграла эпизодическую роль в новом сериале «Цифровой код». Он расскажет о подростках-убийцах, которыми руководит мобильное приложение.

Актриса призналась, что ей позвонил агент, спросив, умирала ли она когда-нибудь на экране. Рязанова сказала, что такое было, но давно — причем без кадров смерти героини, передают «Известия».

«Хочу вас продать в одну картину. Один съемочный день. Но вас там убивают. Сначала бьют, а потом убивают, до смерти», — говорит агент.

В итоге знаменитость согласилась попробовать эту роль. По сюжету сериала, персонаж Рязановой работает в питомнике для собак, куда ночью вламываются убийцы.

«Беру ружье, иду к воротам. И вижу, как сверху слезают три мужика. В масках, в соответствующих костюмах, начинают меня бить и в итоге убивают», — делится звезда.

Однако Рязанова признается, что в сцене убийства ее подменяла каскадерша в специальном костюме, которая приняла все удары на себя.

Ранее 5-tv.ru писал, что Рязанова раскрыла свой гонорар за фильм «Москва слезам не верит».

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