«Сначала бьют, потом убивают»: Рязанова о съемках в российской версии «Игры в кальмара»

Героине нового сериала придется умереть практически сразу.

Народная артистка России Раиса Рязанова сыграла эпизодическую роль в новом сериале «Цифровой код». Он расскажет о подростках-убийцах, которыми руководит мобильное приложение.

Актриса призналась, что ей позвонил агент, спросив, умирала ли она когда-нибудь на экране. Рязанова сказала, что такое было, но давно — причем без кадров смерти героини, передают «Известия».

«Хочу вас продать в одну картину. Один съемочный день. Но вас там убивают. Сначала бьют, а потом убивают, до смерти», — говорит агент.

В итоге знаменитость согласилась попробовать эту роль. По сюжету сериала, персонаж Рязановой работает в питомнике для собак, куда ночью вламываются убийцы.

«Беру ружье, иду к воротам. И вижу, как сверху слезают три мужика. В масках, в соответствующих костюмах, начинают меня бить и в итоге убивают», — делится звезда.

Однако Рязанова признается, что в сцене убийства ее подменяла каскадерша в специальном костюме, которая приняла все удары на себя.

Ранее 5-tv.ru писал, что Рязанова раскрыла свой гонорар за фильм «Москва слезам не верит».