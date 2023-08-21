Россиянка Горячкина стала обладателем Кубка мира по шахматам в Баку

Россиянка Александра Горячкина обыграла представительницу Болгарии Нургюл Салимову и стала победительницей Кубка мира по шахматам в Баку.

В финале соперницы завершили обе партии вничью, однако на тай-брейке сильнее оказалась россиянка. Общий счет противостояния — 2,5:1,5.

Третье место в турнире между тем заняла украинка Анна Музычук, обыгравшая китаянку Тань Чжунъи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские спортсмены выступят на грядущих Олимпийских играх в Париже, даже если в них примут участие атлеты из России и Белоруссии, но под нейральными флагами.