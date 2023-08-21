Российский футболист Писарский попал в аварию в Самаре

Нападающий клуба «Крылья Советов» Владимир Писарский попал в аварию в Самаре, когда ехал на своем автомобиле Mercedes. О случившемся рассказали в пресс-службе самарского клуба.

Все случилось днем в понедельник, 21 августа, — спортсмен ехал на машине по Ново-Садовой улице. В результате ДТП повреждения получил автомобиль, сам Писарский не пострадал.

«Футболисту не потребуется дополнительное обследование после аварии», — говорится в сообщении.

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