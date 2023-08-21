В «Роскосмосе» назвали причину крушения станции «Луна-25»

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 110 0

Нештатное отключение двигателя «Луны-25» стало причиной крушения

В «Роскосмосе» назвали причину крушения станции «Луна-25»

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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Аппарат не получилось вывести на предпосадочную орбиту.

Станция «Луна-25» потерпела крушение из-за нештатного отключения двигателя. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.

По его словам, двигатель отработал 127 секунд вместо 84.

«К сожалению, отключение двигателя произошло не штатно, в соответствии с циклограммой, а по временной отсечке, и вместо запланированных 84 секунд он отработал 127 секунд», — сказал Борисов в эфире телеканала.

Он добавил, что в итоге, по сути, станция врезалась в поверхность Луны.

Станция должна была совершить импульс для выхода на предпосадочную орбиту, однако после выполнения пункта программы связь с аппаратом была потеряна. По предварительной версии, «Луна-25» могла отклониться от параметров импульса и перешла на нерасчетную орбиту, после чего аппарат столкнулся с поверхностью Луны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что проблемы с межпланетной автоматической станцией «Луна-25» могли начаться до попытки перейти на предпосадочную орбиту.

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