Путин примет участие в XV саммите БРИКС в формате видеоконференции

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 38 0

Итоговые договоренности переговоров будут зафиксированы в Йоханнесбургской декларации XV саммита БРИКС.

Путин примет участие в XV саммите БРИКС в формате видеоконференции

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Тема:
БРИКС

Президент РФ Владимир Путин в формате видеоконференции примет участие в XV саммите БРИКС, который проводится под председательством ЮАР. Мероприятие пройдет 22–24 августа. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В программу мероприятия включены заседания саммита, а также неформальная встреча лидеров. Ожидается, что основными темами переговоров станут возможное расширение объединения, перспективы дальнейшего развития партнерства БРИКС в политической, экономической, культурно-гуманитарной и других областях.

Также на саммите пройдет расширенное заседание лидеров «пятерки», на которое приглашены руководители более пятидесяти стран мира.

Непосредственно в Йоханнесбурге будет присутствовать российская делегация, которую возглавит министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сообщается, что итоги саммита будут зафиксированы в Йоханнесбургской декларации.

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