Все дело в грибах: 65-летний Кипелов раскрыл главный секрет молодости

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Алина Крылова
Алина Крылова 45 0

65-летний Кипелов назвал поход за грибами главным секретом молодости

Все дело в грибах: 65-летний Кипелов раскрыл главный секрет молодости

Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко

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У артиста есть козырь в рукаве.

65-летний рок-музыкант Валерий Кипелов назвал главный секрет сохранения молодости. Любопытным откровением вокалист поделился с KP.RU.

Кипелов сознался, что всегда старался держать себя в форме, но лишь недавно пришел к своему идеальному весу в 67 килограммов. Поддерживать тело в тонусе артисту помогают ранние подъемы, утренняя зарядка с гантелями и специальные тренажеры. Энергией Кипелов заряжается, когда посещает лес, артист часами готов наматывать круги, собирая грибы.

«За грибами могу часами ходить, недавно 16 белых нашел. Да и в городе могу часа три гулять по определенному маршруту в парке, иногда с дочерью и внучками. То есть каждый вечер определенная нагрузка — километров пять-шесть прохожу», — поделился он.

В публичном поле поклонники неоднократно отмечали, что выглядит артист на зависть окружающим. В год музыкант может давать десятки концертов и не уставать.

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