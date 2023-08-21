Ольга Орлова раскрыла бьюти-секреты эпохи группы «Блестящие»

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 26 0

Певица Орлова начала делать маникюр и педикюр в 18 лет

Ольга Орлова раскрыла бьюти-секреты эпохи группы «Блестящие»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Артистка, например, назвала свой главный козырь того времени.

Певица Ольга Орлова обрела популярность после того, как стала солисткой группы «Блестящие». Поклонники тогда замечали не только ее вокальные данные, но и красоту, поддерживать которую, как оказалось, было довольно просто.

Знаменитость призналась в социальных сетях, что она, хоть и ухаживала за собой, но делала это без особого фанатизма. А «главным ее козырем» в то время была молодость.

При этом Орлова не прибегала к некоторым модным в настоящее время услугам. Так, например, она ни разу не наращивала волосы.

Да и к мастеру по ресницам звезда обратилась уже будучи в более сознательном возрасте. Зато маникюр и педикюр, как говорит Орлова, она начала делать примерно в 18 лет, когда только начала зарабатывать. Звезда была солисткой «Блестящих» с 1995 по 2000 год.

Ранее 5-tv.ru писал, из-за чего в комментариях Орловой начался сущий ад.

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