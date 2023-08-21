Ольга Орлова раскрыла бьюти-секреты эпохи группы «Блестящие»

Артистка, например, назвала свой главный козырь того времени.

Певица Ольга Орлова обрела популярность после того, как стала солисткой группы «Блестящие». Поклонники тогда замечали не только ее вокальные данные, но и красоту, поддерживать которую, как оказалось, было довольно просто.

Знаменитость призналась в социальных сетях, что она, хоть и ухаживала за собой, но делала это без особого фанатизма. А «главным ее козырем» в то время была молодость.

При этом Орлова не прибегала к некоторым модным в настоящее время услугам. Так, например, она ни разу не наращивала волосы.

Да и к мастеру по ресницам звезда обратилась уже будучи в более сознательном возрасте. Зато маникюр и педикюр, как говорит Орлова, она начала делать примерно в 18 лет, когда только начала зарабатывать. Звезда была солисткой «Блестящих» с 1995 по 2000 год.

Ранее 5-tv.ru писал, из-за чего в комментариях Орловой начался сущий ад.