«Долго отказывался»: Кипелов рассказал, как стал заслуженным артистом России

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 35 0

Валерий Кипелов признался, что не хотел становиться заслуженным артистом России

«Долго отказывался»: Кипелов рассказал, как стал заслуженным артистом России

Фото: www.globallookpress.com / Ilya Galakhov

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Музыкант считает, что есть много артистов, которые больше него достойны высокого звания.

Новость о присвоении звания заслуженного артиста России застала Валерия Кипелова за домашней уборкой. Об этом знаменитый рок-музыкант рассказал в интервью KP.RU.

Экс-вокалист «Арии» признался, что долго отказывался от звания «заслуженного», хотя из Минкульта звонили директору, чтобы он сделал характеристику.

Кипелов считает, что есть много музыкантов, которые больше него заслуживают этого звания, но при этом обделены им. Он также говорит, что его достижения в музыке — заслуга всего коллектива. Тем не менее, музыканту приятно, что его отметили.

«Эта новость меня застала за уборкой (я вообще дома сам все делаю — готовлю, убираю) — позвонила знакомая парикмахер, к которой хожу лет 35. Мол, что делаешь, почему не радуешься? Я говорю: чему радоваться — убираю. В общем, от нее узнал. А потом директор позвонил с известием», — рассказал рокер.

Звания заслуженного артиста России Кипелов удостоился в мае соответствующим указом президента страны Владимира Путина. Незадолго до этого музыкант посетил Сирию, где выступил перед российскими бойцами. Он исполнил не только собственные хиты, но и песни Великой Отечественной войны.

Ранее 5-tv.ru рассказал о секрете творческого долголетия Валерия Кипелова. 

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