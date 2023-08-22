«Я тоже человек»: футболист Писарский высказался о своем ДТП с многомилионными авто

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 46 0

Игрок ФК «Крылья Советов» Писарский о ДТП в Самаре: СМИ любят все раздувать

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; Telegram / Официальный канал ПФК «Крылья Советов» / fckssamara_official; 5-tv.ru

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Спортсмен записал видеообращение для болельщиков, чтобы развеять разлетевшиеся слухи об инциденте.

Нападающий футбольного клуба (ФК) «Крылья Советов» Владимир Писарский записал видеообращение для болельщиков после появления в прессе новостей об автомобильной аварии с его участием в Самаре. Стало известно, что ДТП произошло на Ново-Садовой улице: Mercedes GT63 AMG спортсмена влетел в Mercedes-Benz Gelandewagen, который получил ряд значительных повреждений, сам молодой человек не пострадал.

В пресс-службе клуба сообщали, что ввиду отсутствия травм Писарский не будет даже проходить медицинское обследование после происшествия. Но чтобы остановить слухи относительно ситуации, футболист решил лично рассказать фанатам о своем состоянии, а также призвать к осторожности и внимательности на дорогах.

«Конечно, СМИ у нас любят все раздувать и делать из мухи слона, но это их работа, все это знают. В любом случае хотел сказать, что я тоже человек, и я никак не застрахован от этого. Но все равно хотел бы пожелать всем вам — будьте аккуратны на дорогах, берегите себя», — сказал спортсмен.

Писарский добавил, что в скором времени готовится вернуться в игру. В сезоне-2023/24 на поле 27-летний форвард еще не появлялся, но пообещал в ближайшее время исправить ситуацию, отметив, что продолжает восстанавливаться, и все идет по плану. Спортсмен выразил надежду, что в ближайших турах займет свое место рядом с товарищами по клубу, постарается порадовать болельщиков и принести пользу команде.

Прежде Владимир Писарский был известен под фамилией Сычевой. Прошлой зимой, как раз когда вошел в состав «Крыльев Советов» из «Оренбурга», он сменил ее в честь отчима. Тогда же Писарский перешел в «Крылья Советов», покинув «Оренбург».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как певец Niletto попал в ДТП в Екатеринбурге.

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