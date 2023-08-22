Ловчит, врет, изворачивается: почему не работают наказания для ребенка

Родителям необходимо отказаться от убеждения в том, что без наказания невозможно воспитание.

Наказания — как физические, так и эмоциональные — неэффективный метод воспитания, так как они не приводят к изменению поведения ребенка. Кроме того, они разрушают доверие к родителям, без которого невозможно счастливое детство. Об этом в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru рассказала психолог Александра Аныкина.

По ее словам, в нашей культуре укоренилось убеждение в том, что без наказания невозможно растить ребенка. Однако это не так: наказания способны воздействовать на ребенка и менять его поведения лишь на короткий срок.

«Если бы наказания работали, то какой-то непродолжительный период их использования приводил бы к результатам. Но поведение ребенка повторяется. Это приводит к тому, что он научается избегать наказания, ловчить, врать, изворачиваться. В свою очередь родителям приходится выдумывать все более строгие формы наказания, так как то, что работает с ребенком в пять лет, не будет работать в десять и пятнадцать. Получается, что толку от наказаний нет. Они влияют на ребенка именно в моменте», — пояснила психолог.

При этом, подчеркнула она, наказания имеют массу негативных последствий для воспитания ребенка. Прежде всего, они показывают ему пример использования силы, то есть повышают его агрессию. Ребенок начинает понимать, что тоже может обижать тех, кто слабее — животных, детей помладше. А во взрослой жизни это может перерасти в избиения жены, если речь идет о мальчике, отметила Аныкина.

Кроме того, по ее словам, наказание повышает эгоцентризм ребенка. Когда родители говорят ему идти и подумать над своим поведением, он в этот момент думает, о чем угодно, но не о своем проступке. Как правило, в такие минуты он ищет виноватых, жалуется про себя на то, какие у него плохие родители, и размышляет, как в следующий раз избежать наказания.

Наконец от самих родителей наказания требуют все более и более изощренного подхода, подчеркнула специалист. Это означает, что мамы и папы все более портят отношения с ребенком, потому что доверия между ними не остается.

«Многие исследования говорят, что дети, которых в детстве наказывали, всю жизнь используют одни и те же паттерны поведения. Они ищут одобрения у других взрослых, не понимают собственных желаний, постоянно боятся что-то сделать не так, не уверены в себе и, как следствие, гораздо менее успешны», — резюмировала Аныкина.

Вместо наказаний она рекомендовала родителям выстраивать доверительные отношения с ребенком. Тогда он сам будет стремиться сделать лучше для своих мам и пап и видеть в них авторитет для себя.

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