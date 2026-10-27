«Подготовились, чтобы бросить»: дети нашли младенца на мусорке в Самаре

Брошенного младенца нашли дети на мусорке в Самаре

Брошенную девочку младенческого возраста нашли дети на мусорке в Самаре. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказала мать одного из ребят, обнаруживших ребенка.

По ее словам, сын прибежал домой и сообщил, что во дворе рядом с жилыми домами он с друзьями нашел коляску с младенцем внутри. Взрослых рядом с ребенком не было.

По описанию женщины, малыш был одет в вещи, больше подходящие девочке. На вид ребенку два-три месяца.

После того, как младенца нашли, на место вызвали полицию и скорую помощь. Сотрудники правоохранительных органов сняли отпечатки пальцев со всех, кто прикасался к коляске или вещам внутри.

«В коляске уже лежали бутылочка, коробка со смесью, упаковка подгузников, большая бутылка с питьевой водой, в бутылке детской была теплая вода для кормления. То есть, люди как будто подготовились к тому, чтобы бросить ребенка», — отметила очевидец.

Позже она сообщила, что удалось найти отца младенца.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Зеленограде нашли мать новорожденного мальчика, которого оставили возле жилого дома. Решения бросить малыша, которому еще нет и месяца, женщина приняла из страха, что ее сожитель прекратит с ней отношения.

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