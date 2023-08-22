Но есть нюанс: Украина потребовала у США новое оружие

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 14 0

Forbes: Украина запросила у США ракеты JASSM для истребителей F-16

Но есть нюанс: Украина потребовала у США новое оружие

Фото: www.globallookpress.com / GIANLUCA VANNICELLI

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По мнению американских аналитиков, оно нужно ВСУ для того, чтобы наносить удары по территории России.

Киев в очередной раз начал требовать у Вашингтона новое оружие. На этот раз речь идет о ракетах JASSM для истребителей F-16, якобы без них у ВСУ не получится «захватить Крым». Таким мнением делится обозреватель Forbes Дэвид Экс.

По его словам, F-16 не совместим с Storm Shadow, которые уже есть на вооружении украинской армии. Новые американские ракеты якобы смогут увеличить силы украинских ВВС. Известно, что у этих ракет большая дальность — 370 километров. Журналист также рассказал, что Киев надеется на успешную попытку отрезать наземную коммуникацию России в Крыму.

Правда есть один нюанс: получит ли Украина истребители F-16 или нет — это все еще один большой вопрос. Возможно, Америка просто продолжает кормить ВСУ «завтраками».

Ранее 5-tv.ru рассказал, что тему беспилотников включили в школьную программу военной подготовки.

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