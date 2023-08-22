Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в ЮАР для участия в саммите БРИКС

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в столицу ЮАР. Видео прибытия главы министерства в Йоханнесбург опубликовала в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова отметила, что обязательная часть встречи прибывающих гостей — измерение температуры. Также дипломат опубликовала несколько видео с народными танцами, которыми встречают высокопоставленных гостей.

Президент РФ Владимир Путин примет участие в XV саммите БРИКС в формате видеоконференции. Мероприятие пройдет 22–24 августа. В программу мероприятия включены заседания саммита, а также неформальная встреча лидеров.