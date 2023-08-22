Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в ЮАР для участия в саммите БРИКС
По прибытию у главы МИД измерили температуру.
Фото, видео: © РИА Новости / Асатур Есаянц; 5-tv.ru
Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в столицу ЮАР. Видео прибытия главы министерства в Йоханнесбург опубликовала в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова отметила, что обязательная часть встречи прибывающих гостей — измерение температуры. Также дипломат опубликовала несколько видео с народными танцами, которыми встречают высокопоставленных гостей.
Президент РФ Владимир Путин примет участие в XV саммите БРИКС в формате видеоконференции. Мероприятие пройдет 22–24 августа. В программу мероприятия включены заседания саммита, а также неформальная встреча лидеров.
- 22 авг
- В ЮАР стартует трехдневный саммит БРИКС
- 21 авг
- Путин примет участие в XV саммите БРИКС в формате видеоконференции
- 21 авг
- «Стать одной из опор»: Лавров написал статью о БРИКС перед саммитом в ЮАР
- 21 авг
- Расширение БРИКС назвали моральной победой для России и Китая
- 21 авг
- Пекин поддерживает процесс расширения БРИКС — МИД Китая
- 21 авг
- Генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша пригласили на саммит БРИКС
- 16 авг
- Белоруссия впервые примет участие в саммите БРИКС
- 7 авг
- Заявки на вступление в БРИКС подали 23 страны
- 7 авг
- Макрона не пригласили на саммит БРИКС
- 3 авг
- «Отживающая структура»: исчезнет ли ООН и что придет ей на замену
Читайте также
82%
0.74 102.57
1.09
Нашли ошибку?