Артистка ошарашила поклонников честным признанием.

Певица Лолита в свои 59 лет может дать фору многим молодым коллегам. Звезда тщательно следит за собой, регулярно посещает косметологов и соблюдает диету.

Только за последние пару лет артистка сбросила больше 15 килограммов. Столь стройной, впрочем, она была не всегда.

Похудеть знаменитость заставили съемки в одной из передач. Она признается, что слова специалиста о «лишних сантиметрах» задели ее за живое, но ненадолго.

Так, на площадке доктор заявила, что женское ожирение можно выявить, измерив талию. По мнению специалиста, ее объем не должен превышать 79 сантиметров.

«Там (в программе — Прим. ред.), как обычно, был крупный эндокринолог, который сказал, что, если ваша талия больше 79 сантиметров, значит, у вас ожирение. Ну у меня дома была только строительная линейка. Я этой строительной линейкой измерила талию — она 81 сантиметр», — делится исполнительница.

В шутку артистка обратилась к своему стилисту с просьбой «сделать что-нибудь» и подобрать ей подходящий концертный костюм, чтобы замаскировать изменения в фигуре.

«На мне сойдется? Это все на ожирение рассчитано? На сглаживание ожирения. Поздравляю себя с 81 сантиметром!» — иронизирует она.

Ранее 5-tv.ru писал, как Лолита реагировала на критику в молодости.