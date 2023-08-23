Очарование эволюции: могли ли саблезубые тигры мурлыкать

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 22 0

Journal of Morphology: саблезубые кошки были способны и мурлыкать, и рычать

Очарование эволюции: могли ли саблезубые тигры мурлыкать

Фото: www.globallookpress.com / Hauke-Christian Dittrich

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Биологи из США предположили, что саблезубые кошки могли мурлыкать и рычать. Данные по исследованиям были опубликованы в научном журнале Journal of Morphology. Чтобы узнать, какую вокализацию использовал саблезубый тигр, ученые решил изучить горла современных кошачьих.

Сложность в том, что современные кошачьи делятся на «больших кошек» и «маленьких кошек», в то время, как саблезубые находились где-то между двумя этими группами. Это играет большую роль, так как вокализация кошачьих зависит от анатомии костей, расположенных в горле, а их размер, форма и количество сильно отличается у рычащих и мурлыкающих кошек. Отличаются также и подъязычные кости: у мурлыкающих кошек их девять, а у ревущих — семь.

Ученые изучили подъязычные кости четырех видов рычащих кошек и пяти видов мурлыкающих, после чего сравнили их с костями саблезубого тигра.

«Поскольку у саблезубых тигров в подъязычной кости всего семь костей, мы решили, что они рычали. Но, когда мы изучили анатомию современных кошек, мы поняли, что кости не отвечают за вокализацию. У саблезубых кошек отсутствуют дополнительные кости, которые есть у мурлыкающих кошек, но форма и размер похожи», — объясняют исследователи.

По мнению биологов, ключевые в процессе вокализации кости — тиреоидная и базиоидная имеют форму, как у мурлыкающих, а это может значить, что саблезубые тигры все-таки мурлыкали.

«Если вокализация связана с количеством костей в подъязычной структуре, то саблезубы рычали. Если дело в форме, то они мурлыкали. Возможно, у них даже может быть совершенно разная вокализация», — к таким выводам пришли ученые.

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