Эрдоган может приехать в Россию для обсуждения с Путиным зерновой сделки

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 44 0

Прежде в Анкаре заявляли, что переговоры вряд ли состоятся на турецкой территории.

Эрдоган может приехать в Россию для обсуждения с Путиным зерновой сделки

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Turkish presidency apaim

Читайте нас в: Дзен Новости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует приехать в Россию, чтобы провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источники.

В частности, президент Турции планирует обсудить зерновую сделку.

«Предстоящий визит президента Эрдогана в Россию имеет решающее значение для достижения соглашения (по возобновлению зерновой сделки. — Прим. ред.)», — передает телеканал NTV.

Днем ранее, 21 августа, в Анкаре сообщали, что проведение встречи Эрдогана и Путина на турецкой территории маловероятно. При этом сам турецкой лидер заявлял, что надеется на встречу с российским коллегой в сентябре.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США обсуждают с Турцией, Украиной и другими странами Восточной Европы альтернативные после экспорта украинского зерна после приостановки Россией действия зерновой сделки.

+18° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
94.14
0.74 102.57
1.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:10
Мировая сенсация: останки хищного динозавра обнаружили в России
13:59
В Воронеже арестовали мужчину, напавшего на подростков с нашивками Z
13:55
Не имели права: что грозит организаторам смертельного подземного тура в Москве
13:42
Эрдоган может приехать в Россию для обсуждения с Путиным зерновой сделки
13:37
В причинах смертельного ДТП в Ростовской области, где погибли дети, будет разбираться СК
13:32
Одному из организаторов экскурсии по коллекторам Москвы предъявили обвинение

Сейчас читают

Пора переходить к действиям: 6 показателей, что вам пора открывать свое дело
Ловчит, врет, изворачивается: почему не работают наказания для ребенка
«Северный поток — 2» не тронут: немецкий терминал перенесут отдельным газопроводом
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку