Побои дома, унижения в школе: шесть малоизвестных фактов об Илоне Маске

Через что прошел подросток с окраин Йоханнесбурга, чтобы стать богатейшим человеком Земли?

Миллиардер, основатель высокотехнологичных компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, оказывается, прошел через тяжелое детство, столкнувшись с криминалом и домашним насилием. Об этом сообщил журнал The New Yorker.

Подростком угнал машину

В середине 80-х, когда Маску было около 15 лет, он и его друг Тео Таушиани угнали машину у отца последнего. Подростки жили в пригороде Йоханнесбурга, и автомобиль понадобился им, чтобы добраться до торгового центра и купить только что вышедшее продолжение их любимой настольной игры Dungeons & Dragons.

Поездка «под покровом темноты» заняла у Маска и его приятеля около 20 минут, однако в магазине выяснилось, что у них не хватает денег на игру. Тогда он, по воспоминаниям его друга, пустил в ход свой дар красноречия и убедил продавца в том, что на следующий день они привезут недостающую сумму. При этом он упомянул название известного в округе греческого ресторана, который принадлежал семье Таушиани.

«У Илона был дар болтливости. Он очень убедителен и весьма упрям ​​в своей решимости», — рассказал о нем друг детства.

Пятилетним защищал мать от отца

Мать миллиардера, южноафриканская модель Мэй Маск в своих мемуарах утверждала, что ее супруг, инженер Эррол Маск, в годы совместной жизни «оскорблял ее физически». По ее словам, муж бил ее в присутствии детей.

«Я помню, что Тоска и Кимбал (младшие сестра и брат Маска — Прим. ред.), которым было два и четыре года соответственно, плакали в углу, а Илон, которому было пять лет, бил его по коленям, пытаясь остановить», — писала мать Маска.

Терпел жестокие издевательства в школе

На тяжелый характер отца позднее жаловался и сам миллиардер. Родители разошлись, когда он был еще ребенком, однако в подростковом возрасте он переехал к отцу, так как беспокоился о его одиночестве.

Впоследствии Маск пожалел о своем решении, утверждая, что родитель «психологически пытал» его и совершил «почти каждое зло и преступление, о котором вы только можете подумать».

В свою очередь Таушиани в своих воспоминаниях отмечал, что над Маском «жестоко издевались» и в школе. По словам друга детства, это сейчас Илон «высокий и широкоплечий», а в те годы он был «намного, намного меньше» других — к тому же не очень общителен.

Страдает синдромом Аспергера

Сам основатель Tesla и SpaceX ранее признавался, что у него синдром Аспергера — расстройство аутистического спектра, для которого характерны трудности с общением и социализацией. В детстве будущий богатейший человек планеты иногда погружался в близкие трансу состояния, во время которых был настолько безразличен ко всему окружающему, что мать в конце концов отвела его к врачу.

Сейчас многие из тех, кто общался Маском, находят его вдумчивым и взвешенным. Сам миллиардер как-то пошутил, что может «довольно хорошо управлять человеком в режиме эмуляции».

С детства обожал научную фантастику и видеоигры

Одной из причин увлечения Маска технологиями стала его детская страсть к видеоиграм и научно-фантастической литературе. Будучи подростком, он написал код для восьмибитного шутера Blastar, на титульном экране которого было указано: «Скорая помощь Маск».

Южноафриканский торговый журнал оценил труд будущего предпринимателя. Издание опубликовало 167 строк кода игры и заплатило юному Маску небольшую сумму.

Сам миллиардер часто говорит о влиянии на него научной фантастики, в частности, романов Айзека Азимова. Герои последнего пытаются математически точно предсказать крах цивилизации людей, будучи одержимыми проблемами выживания человечества за пределами Земли.

Известно также, что Маск — ярый поклонник шутера от первого лица Deus Ex. Во время пандемии коронавируса предприниматель сменил фото в своем профиле в Twitter на изображение главного героя игры.

Его первый ребенок умер

Первенец Маска и его бывшей жены канадской писательницы Жюстин Уилсон скончался в возрасте десяти недель от синдрома внезапной детской смерти. Для женщины потеря сына, которому успели дать имя Невада, стала настоящей трагедией.

В свою очередь предприниматель в интервью одному из своих биографов заявил, что «увязание в печали никому не идет на пользу». Позднее у пары с помощью процедуры ЭКО родились близнецы, а затем тройня.

Всего у Маска сейчас минимум девять детей от трех женщин. Он заявляет, что так вносит свой вклад в решение «проблемы демографического коллапса».

Ранее 5-tv.ru писал, правда ли у Маска был «замечательный разговор» с президентом России Владимиром Путиным о ситуации на Украине.