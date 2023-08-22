В Пентагоне рассказали о «замечательном разговоре» Илона Маска с Путиным

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 85 0

New Yorker: Илон Маск рассказал о разговоре с Путиным представителям Пентагона

В Пентагоне рассказали о «замечательном разговоре» Илона Маска с Путиным

Фото: Reuters / GONZALO FUENTES

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Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

Слухи о консультациях бизнесмена с Кремлем курсируют с осени 2022 года.

Осенью 2022-го американский предприниматель, владелец Tesla, SpaceX и соцсети X (бывшая Twitter) Илон Маск рассказал представителям Пентагона, что у него был «замечательный разговор» с президентом РФ Владимиром Путиным о ситуации на Украине. Об этом сообщает издание New Yorker ср ссылкой на высокопоставленных представителей Минобороны США. Отмечается, что в октябре минувшего года об этом заговорили в прессе, но Маск подобные слухи опровергал.

«Это неправда. Я общался с Путиным лишь однажды, и это было около 18 месяцев назад. Темой был космос», — писал тогда он в соцсетях.

Информаторы газеты подчеркнули, что в ходе беседы Илона Маска с американскими чиновниками о применении терминалов Starlink в зоне спецоперации прозвучали слова о российском лидере. Якобы тогда бизнесмен рассказал, что за несколько недель до обнародования своего мирного плана в Twitter лично говорил с Путиным, а консультации с Кремлем были регулярными.

«Он сказал: „Что ж, у меня был замечательный разговор с Путиным“. И мы подумали: „О боже, это нехорошо“», — заявил один из представителей Пентагона.

В начале октября 2022-го Маск разметил в личном блоге опрос, пользователям предлагалось проголосовать за или против его плана мирного урегулирования ситуации на Украине. Бизнесмен предполагал, что Крым останется частью российской территории, а четыре освобожденных региона — Запорожская и Харьковская области, Донецкая и Луганская народные республики — пройдут через новые референдумы, но уже под контролем ООН.

Илон Маск помимо прочего сомневался в вероятности победы киевского режима в «тотальной войне» с Москвой. Он подчеркивал, что на востоке Украины в большинстве своем живут русские люди, и они не захотят отказываться от России. А недавно, об этом писал 5-tv.ru, предприниматель одним словом отреагировал на провал украинского контрнаступления и вызвал истерику.

Тема:
Спецоперация
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