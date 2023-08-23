Встреча лидеров: как прошел первый день саммита БРИКС

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Итоги первого дня саммита БРИКС: на встречу приглашены лидеры 34 стран

Фото, видео: Сергей Бобылев / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
БРИКС

Российскую делегацию возглавляет Министр иностранных дел Сергей Лавров.

В Йоханнесбурге сегодня открылся саммит БРИКС, объединяющий Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику. Эта пятерка вместе составляет аж 40% населения планеты.

А теперь союз могут дополнить участники из других стран, это одна из ключевых тем саммита. Кто среди кандидатов, и что еще на повестке форума, расскажет корреспондент «Известий» Алексей Лазуренко.

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