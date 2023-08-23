Сергей Пенкин поделился воспоминаниями о выступлении с Тото Кутуньо

Итальянский певец часто бывал в России, здесь его всегда ждали преданные поклонники. Артист скончался 22 августа в возрасте 80 лет.

Российский певец Сергей Пенкин вспомнил о совместной работе с покойным итальянским коллегой Тото Кутуньо в интервью корреспонденту РИА Новости. Как известно, музыкант нередко бывал в России, участвовал в крупных концертах и мероприятиях, выступал в дуэтах с популярными отечественными артистами. В их числе посчастливилось оказаться маэстро Пенкину.

«Замечательный композитор, замечательный человек. Когда мы пели и я начал импровизировать, он был очень удивлен — там по записи можно посмотреть… Это очень было здорово, это очень было комфортно», — поделился впечатлениями исполнитель.

Знаменитый итальянский певец скончался в Милане через месяц после 80-го дня рождения. Менеджер Тото Кутуньо Данило Манкузо сообщил, что он умер 22 августа в больнице San Raffaele после продолжительной болезни. По словам представителя артиста в последние месяцы симптомы недуга усугубились. Подробности и точные причины смерти он не раскрывал.

Сальваторе (Сокращенно Тото. — Прим. ред.) Кутунью родился в семье военного моряка, однако с ранних лет проявлял интерес к музыке, ей и посвятил всю жизнь. Сначала пробовал себя в группах, играл на ударных, позже стал сам сочинять песни. В 1990-м году стал победителем конкурса «Евровидение» в Загребе.

Он известен сотрудничеством с такими звездами как Адриано Челентано, Джо Дассен, Далида, Ricchi e Poveri и своим хитом L’italiano. В России артист выступал на одной сцене с Игорем Николаевым, Сергеем Пенкиным, Михаилом Боярским, Ириной Аллегровой, Александром Маршалом, Дианой Гурцкая, Ириной Дубцовой и другими.

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